قبلة على الهواء بين الفنانة منال وزوجها تثير نقاشا وضجة على “السوشل ميديا”

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة منال، أثناء حلولها، ضيفة يوم أمس الاثنين، على برنامج “مورنينع مومو”، حيث ظهرت تقبل زوجها قبلة حميمية على الهواء.

واستغل مومو اللقطة في الترويج لحلقة البرنامج، التي نشرت على يوتوب، إذ نشرها على حسابه في أنستغرام، وانتشر بعدها الفيديو بسرعة، وخلق نقاشا حول تلك القبلة.

وتمحور النقاش بين النشطاء حول ما إذا كانت قبلة منال لزوجها في برنامج إذاعي أمرا عاديا؟، إذ عارضتها فئة منهم، وقالت إن ما قامت به منال وزوجها، غير مقبول في برنامج، موجه إلى الجمهور الناشئ، خصوصا أنه مناف للتقاليد المغربية، بينما لم تمنعها أخرى.

فيما تحدث آخرون عن أن اللقطة متفق عليها من قبل، بغاية خلق “البوز”، علما أن مومو من طلب من منال منح قبلة لزوجها، ملمحا بعدها إلى مستمعي “هيت راديو” على الأثير بأنها كانت قبلة حميمية بقوله “ماشي تما”.