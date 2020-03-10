بوشارب تعفي مسؤولا بالوكالة الحضرية للصويرة.. وجهت إليه النقابات تهم التحرش والسكر العلني داخل الوكالة

بعد تقديم شكاية به بسبب “التحرش”، تدخلت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، وقررت إعفاء المكلف بقسم التدبير الحضري داخل الوكالة الحضرية للصويرة.

وأصدرت نقابتا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، اليوم الثلاثاء، بلاغا للإشادة بالخطوة، التي أقدمت عليها الوزيرة نزهة بوشارب، بإعفاء المسؤول في وكالة الصويرة، حرصا على استمرار المرفق العمومي، مطالبين إياها بإيفاد لجنة وزارية مختصة لتعميق البحث حول ما نسب للمسؤول في وكالة الصويرة من تصرفات، تقول إنها منافية لميثاق الأخلاقيات المهنية.

وأوضحت النقابتان أن المسؤول، الذي تدخلت الوزيرة نزهة بوشارب لإعفائه من مهامه، قُدمت في حقه شكاية بالتحرش الجنسي بالمستخدمات، والسكر العلني بالمؤسسة.

وتعود فصول القضية إلى، بداية شهر يناير الماضي، إذ وجهت ثلاث نقابات مراسلة احتجاج للوزيرة، قالت فيها إنها تتوفر على أدلة موثقة عبر تطبيق “الواتساب”، وشهادات مكتوبة لمستخدمات تعرضن للتحرش من طرف المسؤول المعفى من مهامه.

وفي الشكاية ذاتها، قالت النقابتان إن المسؤول ذاته لم يكتف بالحضور في حالة سكر للمؤسسة، بل كان يحضر معه قنينات كحول إلى المكتب أمام الملأ، مهددا متهماته بالتحرش، بعدما بدأت لجنة ترأسها مديرية الموارد البشرية في الاستماع إلى شهاداتهن.