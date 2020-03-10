مديحي: “أي فريق غادي يلعب مع بني ملال غادي يتعذب” – فيديو  

تمكن فريق رجاء بني ملال مساء أمس الإثنين، من تحقيق أول فوز له في البطولة الاحترافية، على حساب فريق سريع واد زم بهدف من توقيع الصالحي، ضمن فعاليات الدورة 20 من البطولة.
وشكر مديحي لاعبي الفريق على مجهوداتهم في المباراة وتحقيق 3 نقاط مهمة، مشيرا أن أي فريق سيواجه فريقه رجاء بني ملال سيتعذب كثيرا.
وأضاف المتحذث ذاته، أن الديربي أمام واد زم لعب على جزئيات بسيطة، مشددا على أن بعض اللاعبين لم يكونوا في جاهزيتهم الكاملة من بينهم مهاجم الفريق ياسين الصالحي .
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