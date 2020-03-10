الصويري وسعاد حسن ينافسان على لقب “ذا فويس سينيور”

يشارك الفنانان المغربيان، عبد الرحيم الصويري، وسعاد حسن، في برنامج “ذا فويس سينيور”، الذي سيبث على “إم بي سي 5” قريبا، رغم شهرتهما في المغرب.

وانتشرت صورتان للفنانين الصويري، وسعاد حسن، أثناء وقوفهما على مسرح “ذا فويس سينيور”، البرنامج، الذي تشارك فيه أصوات تتجاوز أعمارها 60 سنة.

وكان الصويري قد صرح سابقا لـ”اليوم”24، أن مسؤولي “ذا فويس سينيور” تواصلوا معهـ وسافر إليهم في لبنانـ لكنه قرر عدم المشاركة، قبل أن يغير رأيه.

وسبق أن نشر “اليوم 24” خبرا عن تفاوض المسؤولين عن برنامج “ذا فويس سينيور” مع سعاد حسن، والصويري، مباشرة بعد الاعلان عن النسخة العربية للبرنامج.