إقليم الحسيمة.. انقلاب سيارة يودي بحياة سائقها ويتسبب في جروح خطيرة لراكب

تسبب انقلاب سيارة، اليوم الثلاثاء، في إقليم الحسيمة، في مصرع سائقها، وإصابة راكب كان على متنها، بجروح خطيرة، في حادثة سير وقعت على مستوى جماعة بني جميل.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن سائق السيارة فقد سيطرته على مقودها بطريقة مفاجئة، ما أدى إلى انقلابها في إحدى المنحدرات بالجماعة المذكورة، حيث فارق الحياة على الفور متأثرا بجروح بليغة، فيما أصيب راكب، كان برفقته بجروح، وصفها شهود عيان بالخطيرة.

ونقلت سيارة إسعاف الشخص المصاب إلى المستشفى الإقليمي بالحسيمة لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تم إيداع جثة المتوفى في مستودع الأموات، التابع للمستشفى ذاته.