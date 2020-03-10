بسبب “كورونا”.. مباراة برشلونة ونابولي بدون جماهير

تقرر خوض مباراة برشلونة ونابولي لحساب منافسات عصبة الأبطال الأوروبية، المبرمجة يوم 18 من الشهر الجاري، بدون جماهير بسبب التخوف من انتشار فيروس “كورونا”. وجاء قرار منع الجماهير من حضور المواجهة عقب اجتماع لحكومة كتالونيا ومسؤولي برشلونة، تقرر بموجه اتخاذ الخطوة لتجنب تسجيل إصابات محتملة في صفوف الجماهير. وليست هذه المرة الأولى التي يخوض فيها برشلونة مباراة من دون جمهور على أرضية “الكامب نو” بعدما سبق له مواجهة فريق لاس بالماس يوم فاتح أكتوبر 2017 بمدرجات فارغة عقب الأحداث التي شهدتها المنطقة بعد استفتاء كتالونيا.

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