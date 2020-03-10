تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في لبنان.. كانت قادمة من مصر

سجل لبنان اليوم الثلاثاء، وفاة أول مواطن مصاب بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الصحة اللبنانية وكالة فرانس برس.

وقال المسؤول، متحفظا عن ذكر اسمه، إن “المصاب توفي اليوم وهو مواطن لبناني يبلغ 56 عاما، وكان قد وصل قادما من مصر”.

ولفت المتحدث الانتباه أن حالة اللبناني، “كانت حرجة منذ وصوله إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي”، في بيروت، حيث يتم عزل المصابين الذين تجاوز عددهم الأربعين.