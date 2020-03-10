حكيمي: سأعود إلى ريال مدريد بشرط واحد!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى لاعب ريال مدريد المعار إلى بوروسيا دورتموند الألماني، أشرف حكيمي، استعداده للعودة إلى صفوف الفريق الملكي بنهاية الموسم الجاري.
وذكر حكيمي، خلال تصريحاته لقناة "تيليفوت" الفرنسية "إذا أراد ريال مدريد عودتي فسوف أعود، وإذا لم يكن الأمر كذلك، سأضطر إلى اللعب لناد آخر رائع".
وتنتهي إعارة حكيمي لدورتموند بنهاية الموسم الجاري، وسط اهتمام من عدة أندية بضمه أبرزها بايرن ميونخ.
وأضاف "في الحقيقة هذا الموسم هو الأفضل بالنسبة لي، فأنا لا أكتفي فقط بدوري الدفاعي بل أحب العمل الهجومي، حيث أساعد الفريق على المستويين، حيث أعتبر نفسي مدافعا عصريا".
واختتم "زيدان؟ هو الرجل الذي منحني الفرصة والثقة للعب كرة القدم باحترافية، وأنا ممتن لثقته ومعاملته لي، وسأكون ممتنا له دائمًا".
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