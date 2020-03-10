القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مباراة برشلونة الإسباني وضيفه نابولي الإيطالي ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقررة يوم 18 من الشهر الجاري، ستقام بدون حضور الجماهير بسبب فيروس كورونا.
وهذه أحدث مباراة أوروبية تتأثر بانتشار كورونا، حيث سيلعب فالنسيا على أرضه مع أتالانتا اليوم الثلاثاء، دون حضور جماهير، وهو نفس حال مباراة باريس سان جيرمان مع بوروسيا دورتموند، غدا الأربعاء.
وقال برشلونة في بيان "مباراة دوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها يوم الأربعاء 18 آذار/مارس الجاري بين برشلونة ونابولي، ستقام في ستاد كامب نو خلف الأبواب المغلقة".
وذكرت وزارة الصحة الإسبانية الأسبوع الماضي أن المباريات المتوقع أن تجذب جماهير من مناطق مصنفة بأنها خطيرة بسبب تفشي فيروس كورونا، مثل شمال إيطاليا، ستقام بدون حضور جماهير.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا: مباراة برشلونة ونابولي بدون جمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.