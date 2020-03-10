ترامب يعيد نشر محتوى مفبرك على "فيسبوك" و"تويتر"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وضع موقعا "فيسبوك" و"تويتر" علامات تشير إلى محتوى تم التلاعب فيه على مقطع فيديو أعاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مشاركته ويظهر فيه منافسه الديموقراطي جو بايدن.

وقال ناطق باسم "فيسبوك" إن "قسم تقصي الحقائق صنّف هذا الفيديو بأنه خاطئ جزئيًا، لذلك نحن نعمل على الحد من نشره ومشاركته كما أضفنا علامات تحذيرية للأشخاص الذين يشاهدونه أو يحاولون مشاركته أو شاركوه"، مضيفًا أنه "كما أعلنّا العام الماضي، ينطبق الأمر نفسه على السياسيين في حال مشاركتهم الفيديو بعد التحقق من محتواه".

وأعلن "تويتر" الذي يستخدمه ترامب كثيرًا لنشر رسائله السياسية، أنه بدأ في الخامس من آذار/مارس فرض سياسة ضد المحتويات التي تم التلاعب بها، بما في ذلك محتويات السياسيين، وشكلت هذه الخطوات أرضية جديدة لمنصات التواصل الاجتماعي في التعامل مع مسألة التضليل الإعلامي في السياسة.

وظهر في الفيديو الذي نشره المسؤول عن إدارة وسائل التواصل الاجتماعي في البيت الأبيض، مقطع من خطاب بايدن الذي ألقاه خلال مهرجان انتخابي في ولاية ميزوري، وهو يقول أمام الحشود "لا يمكننا سوى إعادة انتخاب دونالد ترامب حتما"، لكن تبيّن لاحقًا أن المقطع مُجتزأ، وأن ما قاله بايدن في سياق حديثه عن ضرورة توحيد صفوف الحزب بعد الانتخابات التمهيدية، كان "سنعيد انتخاب دونالد ترامب حتمًا إذا بقينا متخاصمين في ما بيننا".