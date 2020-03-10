وزارة الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين إلى 58 شخصا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية بعد ظهر اليوم، الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 58 إصابة، بينها إصابات لعائدين إلى البلاد، وأخرى من جراء انتقال العدوى من مرضى آخرينن

والمريض رقم 58 من سكان منطقة تل أبيب،، وعاد من النمسا يوم 7 آذار/مارس الحالي، ودخل إلى حجر صحي في اليوم نفسه. وعاد إلى البلاد على متن طائرة برحلة مباشرة من فيينا رقمها OS861 وهبطت في مطار بن غوريون عند الساعة 17:35.

وأصيب المريض رقم 57 بالفيروس بعدوى انتقلت إليه من مريض تم تأكيد إصابته بالفيروس سابقا.

والمريض رقم 56 يبلغ 66 عاما من القدس، وكان على اتصال وثيق مع مريض تم تأكيد إصابته بالفيروس.

وقالت إن المصابين رقم 54 و55 تتراوح أعمارهما بين 30 و40 عاما، وهما من سكان وسط البلاد، ويتواجدان في حجر صحي منذ يوم عودتهما إلى البلاد.

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وعاد المريضان من ممدينة ميونيخ الألمانية إلى البلاد يوم 6 آذار/مارس الحالي، على متن طائرة تابعة لشركة "رايان إير" ورحلة رقم FR3606، التي هبطت في مطار بن غوريون في اللد عند الساعة 06:25.

وطالبت الوزارة جميع المسافرين في هذه الرحلة بالدخول إلى حجر صحي منزلي بموجب تعليمات الوزارة والتبليغ بذلك من خلال موقع الوزارة الإلكتروني أو مركز وزارة الصحة أو مراكز صناديق المرضى.

وفيما يتعلق بالمريض رقم 53، قالت الوزارة إنه في الاربعينات من عمره ومن سكان وسط البلاد، وعاد يوم 28 شباط/فبراير الماضي من ميونيخ، على متن طائرة تابعة لشركة "إل عال" الإسرائيلية، ورحلة رقم LY352، التي هبطت في مطار بن غوريون عند الساعة 02:15. وطالبت الوزارة جميع الذين تواجدوا في هذه الرحلة الدخول إلى حجر صحي منزلي.

وأضافت وزارة الصحة أن المريض رقم 52، في الثمانينات من عمره، ويسكن في مستوطنة "معاليه أدوميم"، وتم تشخيص إصابته بالفيروس أمس. وأصيب بالعدوى من المريض رقم 28. ونشرت الوزارة أماكن في القدس و"معاليه أدوميم" تواجد فيها المريض وساعات تواجده فيها أيضا وطالبت من تواجدوا في هذه الأماكن وخلال الأوقات المنشورة بالدخول إلى حجر صحي منزلي.

وعاد المريض رقم 51 إلى البلاد من رحلة عائلية إلى باكو على متن رحلة رقم J221 لشرطة الطيران "أذربيجان إيرلاينز"، يوم 27 شباط/فبراير الفائت. ولم توضح الوزارة سن هذا المريض. لكنه تواجد في يوم عودته في فرع شركة "إيكيا" في بئر السبع.