شكرا لقرائتكم خبر عن 8 آلاف إصابة بكورونا فى إيران حتى اليوم والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة الإيرانية إن الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد قفزت إلى 291 حالة اليوم الثلاثاء وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى أكثر من ثمانية آلاف حالة.

وقال كيانوش جهانبور المتحدث باسم الوزارة على التلفزيون الرسمي إن عدد الإصابات الجديدة في 24 ساعة بلغ 881 حالة ليصل الإجمالي إلى 8042 حالة إصابة وإن 54 مريضا آخر توفوا بالمرض.