شكرا لقرائتكم خبر عن "حزب روسيا" يعلن دعمه تعديلاً دستورياً يتيح لبوتين خوض الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

نسبت وكالة الإعلام الروسية اليوم الثلاثاء إلى حزب روسيا المتحدة الحاكم قوله إنه سيدعم تعديلا دستوريا يسمح للرئيس فلاديمير بوتين بخوض انتخابات الرئاسة مرة أخرى رغم تقييد القانون حاليا لمثل هذه الخطوة.

وبموجب الدستور يتعين على بوتين ترك منصبه في 2024 عندما تنتهي فترة ولايته الرئاسية الرابعة، لكن مشرعا من حزب روسيا المتحدة اقترح اليوم الثلاثاء تعديل الدستور على نحو يبدأ إحصاء فترات ولاية بوتين من الصفر.

وقال سيرجي نيفيروف، عضو البرلمان والمسؤول البارز بحزب روسيا المتحدة، إن الحزب سيؤيد هذه الفكرة ويمكن مناقشتها في البرلمان في وقت لاحق اليوم.