شكرا لقرائتكم خبر عن "الأونروا" تنفي وجود "كورونا" بين اللاجئين في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

نفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وجود أي إصابات بفيروس كورونا المستجد، بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مؤكدة في الوقت ذاته استعدادها لمواجهة كل الاحتمالات.

وأكدت المتحدثة باسم "الأونروا" في لبنان هدى السمرا، أنه لا صحة للأخبار المتداولة عن إصابة لاجئة فلسطينية بفيروس "كورونا"، أو تسجيل أي إصابات في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حتى هذه اللحظة.

وأضافت أن من بين تلك الخطوات أخذ الموافقة من الجهات المختصة بدخول الصليب الأحمر اللبناني إلى المخيمات الفلسطينية، لنقل أي حالة مشتبه بإصابتها بالفيروس إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت، باعتباره المسؤول الوحيد لنقل المصابين، في حال ظهور أي عارض على أي من اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات.