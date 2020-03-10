السعودية تحمل إيران مسؤولية تفشي كورونا في المملكة ..'لاتختم على الجوازات'

وقالت وسائل اعلام سعودية، إن مجلس الوزراء السعودي، يدين "سلوك إيران غير المسؤول" لتسهيلها إدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، دون وضع ختم على جوازاتهم، في وقت تنتشر فيه الإصابة بفيروس كورونا الجديد.وأكد المجلس خلال اجتماع له اليوم، أن "السلوك الإيراني" يشكل "خطرا صحيا يهدد السلامة، ويقوض الجهود الدولية لمكافحة الفيروس، وتتحمل إيران بموجبه المسؤولية المباشرة وما تسببه ذلك من تفشي الإصابة بالفيروس".

ونقلت وكالة الانباء السعودية، الخميس الماضي، عن مصدر سعودي مسؤول، الخميس، إن إيران ادخلت مواطنين سعوديين إلى أراضيها دون وضع ختم على جوازاتهم في وقت ينتشر فيه فيروس كورونا.

