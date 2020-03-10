بارزاني: تفشي كورونا ليس مشكلة صحية بل له تداعيات اقتصادية تشمل العراق والإقليم

أشرف رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الثلاثاء، على اجتماع خاص لبحث تداعيات تفشي فيروس كورونا والوضع الاقتصادي في إقليم كردستان.

وخلال الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، شكر رئيس الحكومة "اللجنة العليا المشكلة لمواجهة فيروس كورونا والمؤسسات المختصة على الأداء المتفاني والمهني في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة"، مطالبا "المواطنين بالالتزام بهذه الإجراءات لأنها تصب في المصلحة العامة".

وتابع ان "تفشي فيروس كورونا لا يعد مشكلة صحية فحسب، بل للأسف له تداعيات اقتصادية تشمل العراق وإقليم كردستان وخصوصاً مع التراجع الحاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية".

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وأضاف أن "أحد أهم مهام التشكيلة الوزارية التاسعة في إقليم كوردستان، هو الاستمرار في تنويع الاقتصاد ومصادر دخله بالشكل الذي لا يتم فيه الاعتماد على مصدر دخل واحد"، لافتا الى ان "تطبيق هذه الاجندة يعتمد بالدرجة الأساس على استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في العراق والمنطقة، الامر الذي سينعكس بصورة مباشرة على الوضع في إقليم كردستان".

وحث رئيس الحكومة، "جميع الأطراف المشتركة في الحكومة والجهات السياسية والمواطنين كافة على أن يكونوا قدر المسؤولية وأن يتفهموا الوضع الحساس والأزمة التي تواجهنا في سبيل تجاوزها بأقل الخسائر"، مشددا "على ضرورة الاستمرار في تنفيذ قانون الإصلاح، وتطبيق التعليمات الصحية والاستعدادات المتعلقة بالوضع الاقتصادي في إقليم كوردستان وبما لا يلحق الضرر بالمواطنين ومصالحهم".

وفي جانب آخر من الاجتماع، تقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل النفقات غير الضرورية في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية كافة بحسب التعليمات وفي إطار برنامج الإصلاح، كما تقرر ايضاً تكثيف المباحثات مع الحكومة الاتحادية لتعزيز التنسيق معاً بهدف تجاوز الوضع الاقتصادي والمالي الصعب الذي يواجه إقليم كردستان والعراق.