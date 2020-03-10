اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، عن احصائية المخالفات لشهر شباط في المنافذ الحدودية.
وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "احصائية المخالفات لشهر شباط الماضي بلغت (269) مخالفة، منها تهريب مخدرات عدد(21)، المبعدين (4) وأموال مهربة (3)، مع مخالفات مكتشفة من قبل مقر الهيئة الخاصة باجازات الاستيراد عدد (161) ، وأوامر القاء القبض على مطلوبين (16) بالاضافة الى دعاوى كمركية محالة من منافذنا الى القضاء تحت عناوين تغير وصف البضاعة، تهريب، تزوير، معاملات غير مكتملة الأجراءات القانونية عدد (27)".
واضافت "أما بما يخص الدعاوى الكمركية المحالة الى الكمرك بلغت(37) مخالفة أتلاف مواد، إعادة أصدار"، مشيرة الى ان "ذلك جاء بالتنسيق مع الجهات الرقابية لمحاسبة المخالفين".
وأوضحت الهيئة أن "المخالفات المذكورة تندرج تحت مسميات متعددة تزوير إجازة الاستيراد، عدم وجود علامات تجارية، تجاوز الكمية والوزن وتزوير الوصولات بالإضافة إلى بضاعة منتهية الصلاحية"، مشيرة الى انه "تم أتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقها".
وتابعت انها "تعاملت وفق المسؤولية الملقاة على عاتقها في الرقابة والإشراف والسيطرة على الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية للحفاظ على المال العام وحماية المنتج المحلي والمستهلك والقضاء على الآثار السلبية والخطيرة من تهريب المخدرات على المجتمع والقضاء على الفساد الإداري والمالي في منافذنا الحدودية".
كانت هذه تفاصيل خبر المنافذ تعلن احصائية المخالفات لشهر شباط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.