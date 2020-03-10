المنافذ تعلن احصائية المخالفات لشهر شباط

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، عن احصائية المخالفات لشهر شباط في المنافذ الحدودية.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "احصائية المخالفات لشهر شباط الماضي بلغت (269) مخالفة، منها تهريب مخدرات عدد(21)، المبعدين (4) وأموال مهربة (3)، مع مخالفات مكتشفة من قبل مقر الهيئة الخاصة باجازات الاستيراد عدد (161) ، وأوامر القاء القبض على مطلوبين (16) بالاضافة الى دعاوى كمركية محالة من منافذنا الى القضاء تحت عناوين تغير وصف البضاعة، تهريب، تزوير، معاملات غير مكتملة الأجراءات القانونية عدد (27)".

واضافت "أما بما يخص الدعاوى الكمركية المحالة الى الكمرك بلغت(37) مخالفة أتلاف مواد، إعادة أصدار"، مشيرة الى ان "ذلك جاء بالتنسيق مع الجهات الرقابية لمحاسبة المخالفين".

Advertisements

وأوضحت الهيئة أن "المخالفات المذكورة تندرج تحت مسميات متعددة تزوير إجازة الاستيراد، عدم وجود علامات تجارية، تجاوز الكمية والوزن وتزوير الوصولات بالإضافة إلى بضاعة منتهية الصلاحية"، مشيرة الى انه "تم أتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقها".

وتابعت انها "تعاملت وفق المسؤولية الملقاة على عاتقها في الرقابة والإشراف والسيطرة على الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية للحفاظ على المال العام وحماية المنتج المحلي والمستهلك والقضاء على الآثار السلبية والخطيرة من تهريب المخدرات على المجتمع والقضاء على الفساد الإداري والمالي في منافذنا الحدودية".