اصابتان جديدتان تهزان ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

وقال النادي الإسباني، في بيان مقتضب عبر موقعه الرسمي، أن "مارسيلو يعاني من مشاكل عضلية في الفخذ الأيسر".

وأضاف: "بعد الاختبارات التي خضع لها مارسيلو اليوم، تم تشخيص إصابته، إذ يواجه مشاكل بالعضلة ذات رأسين في الفخذ الأيسر، ونحن في انتظار آخر التطورات".



وتابع: "كما كشفت الفحوصات الطبية إصابة كورتوا في العضلة الضمة بالساق اليسرى، وفي انتظار آخر المستجدات".

ولم يحدد ريال مدريد، الذي ينتظره مواجهة هامة أمام مانشستر سيتي الأسبوع المقبل بدوري أبطال أوروبا، مدة غياب لاعبيه.

وتعرض ريال مدريد للهزيمة على ملعبه أمام مانشستر سيتي بهدفين مقابل واحد، في ذهاب ثمن نهائي الأبطال.

