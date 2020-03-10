- 1/2
- 2/2
2020-03-10 | 12:49
3,497 مشاهدة
وأضاف: "بعد الاختبارات التي خضع لها مارسيلو اليوم، تم تشخيص إصابته، إذ يواجه مشاكل بالعضلة ذات رأسين في الفخذ الأيسر، ونحن في انتظار آخر التطورات".
وتابع: "كما كشفت الفحوصات الطبية إصابة كورتوا في العضلة الضمة بالساق اليسرى، وفي انتظار آخر المستجدات".
ولم يحدد ريال مدريد، الذي ينتظره مواجهة هامة أمام مانشستر سيتي الأسبوع المقبل بدوري أبطال أوروبا، مدة غياب لاعبيه.
وتعرض ريال مدريد للهزيمة على ملعبه أمام مانشستر سيتي بهدفين مقابل واحد، في ذهاب ثمن نهائي الأبطال.
كانت هذه تفاصيل خبر اصابتان جديدتان تهزان ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.