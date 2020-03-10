بالفيديو..ازمة اقتصادية تلوح بالافق مع انخفاض اسعار النفط

قلق وترقب تعيشهما الاسواق العراقية وموظفو مؤسسات الدولة مع وصول سعر النفط الخام الى ٣٠ دولارا للبرميل الواحد بعد انتشار توقعات خبراء اقتصاديين بعجز الحكومة عن تسديد رواتب موظفيها في حال استمر هذا التدني في اسعار النفط.

وبينما تتهاوى اسعار النفط لتقترب من الثلاثين دولاراً لاول مرة منذ تسعة وعشرين عاماً ... وتبادل تجاري في طور الايقاف النهائي مع اغلب دول الجوار وباقي الدول المنتشر بها الفايروس .. يقف المواطن مذهولاً امام اصرار الاحزاب على تقاسم السلطة وتأخير اقرار الموازنة.

التوقعات تغذيها المخاوف بشأن الآفاق غير المؤكدة للأزمة الاقتصادية.. فالشارع العراقي يصف ماهو قادم بتسونامي مالي قد يجيء بأية لحظة ويفتك بالاقتصاد العراقي.. غير معول على الحكومات التي تختلق الأزمات بدلا من الحلول.

في ظاهر الصورة وداخلها يتضح أن العجز في الموازنة يصل الى ثمانية وأربعين ترليون دينار اي مايعادل خمسين بالمئة من الموازنة مع غياب المنافذ لتغطية هذا العجز.. وحسب ما يرى خبراء في القانون أن هذا الرقم كبير جدا وغير مسموح به، لأن قانون الإدارة المالية للدولة العراقية قد حدد نسبة ثلاثة بالمئة من العجز الكلي بالموازنة .

