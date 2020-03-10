تشاووش أوغلو: حدود أوروبا لا تبدأ من الحدود التركية اليونانية بل من حدود تركيا الجنوبية والشرقية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في تصريح، اليوم الثلاثاء، إن حدود أوروبا لا تبدأ من الحدود التركية اليونانية بل من حدود تركيا الجنوبية والشرقية.

وأكد وزير الخارجية التركي، في تصريح اليوم الثلاثاء، أن عهد المماطلة انتهى، مضيفا أنه سيتم رسم خارطة طريق مع الاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين.

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي أدرك خطورة الوضع والعبء الذي تتحمله تركيا بعدما فتحنا الأبواب أمام اللاجئين".

وأوضح تشاووش أوغلو أن "الظروف الحالية واحتياجات اللاجئين تختلف عما كانت عليه في عام 2016 ، وسنبحث مع الاتحاد لأوروبي ما يمكن أن نقوم به في إطار الظروف الجديدة"​​​.