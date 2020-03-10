أمانة مكة تتخذ مجموعة من الإجراءات والتدابير للحد من (كورونا)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

اتخذت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة عدداً من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث قامت الإدارة بإلزام الأسواق المركزية والمحلات التجارية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة بمكة المكرمة، بتوفير المعقمات عند المداخل الرئيسية وأماكن التجمعات ودورات المياه، إضافةً إلى تعقيم الأرضيات والأسطح بشكل مستمر وتعقيم عربات التسوق، وتم توجيه مراقبي الأمانة ومراقبي الجهات ذات العلاقة بلس القفازات والكمامات أثناء التفتيش على المنشآت حفاظاً على سلامتهم.



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وبحسب وكالة "واس" فقد شددت "صحة البيئة" على العاملين في صوالين الحلاقة والصوالين النسائية بلبس الكمامات والقفازات أثناء تقديم الخدمة وعدم السماح للمستهلك في المخابز والأفران بتعبئة الخبز يدوياً، وضرورة توفير الملاقط والقفازات لإستخدامها في هذا الغرض مع إلزام العاملين بسرعة تعبئة الخبز بعد تبريده مباشرة.

وفي السياق ذاته شرعت الإدارة العامة للصحة العامة فور ورود تحذيرات فيروس كورونا بتأمين أدوات التعقيم بكافة مباني إداراتها وإلزام الجميع باستخدام المعقمات عند الدخول والخروج في جميع أوقات الدوام، وذلك حرصاً منها على سلامة منسوبيها والمراجعين من مختلف شرائح المجتمع.