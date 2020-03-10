شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 291 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة الإيراينة، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 291.

وأكدت الوزارة تسجيل 881 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 54 شخصا خلال الساعات الـ24 الأخيرة. Advertisements وانتشر الفيروس بشكل كبير في معظم المدن والمحافظات الإيرانية. وأدوى الفيروس بحياة عدد كبير من المسئولين كما انتشر داخل البرلمان. وأدى تكتم إيران على الفيروس ابتداء إلى انتشاره بصورة متسارعة بين المواطنين والمسئولين الحكوميين.

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