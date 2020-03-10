شكرا لقرائتكم حفتر يزور برلين.. وقف إطلاق النار على طاولة النقاش مع ميركل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل الجنرال خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة رسمية، سيلتقي خلالها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لبحث الأزمة الليبية وسبل الوصول إلى حل سلمي.

ووصل حفتر إلى برلين قادما من باريس، التي التقى فيها أمس الاثنين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع الفرنسيين.

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ومن المتوقع أن يجتمع حفتر في وقت لاحق من اليوم مع ميركل، لتقييم الوضع االسياسي والميداني الحالي في ليبيا وسبل تطبيق مخرجات مؤتمر برلين التي تم التوافق بشأنها بين طرفي النزاع شهر يناير الماضي، خصوصا البند المتعلق بوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات السياسية.

وأمس الاثنين، قال حفتر خلال اجتماعه بماكرون، إنه ملتزم بوقف إطلاق النار إذا احترمته الميليشيات المسلحة التابعة لقوات حكومة الوفاق.

ولا تزال انتهاكات وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس مستمرة على الرغم من التوصل إلى هدنة بين الطرفين وتوصية مجلس الأمن الدولي بضرورة وقف إطلاق النار حيث شهدت أغلب المحاور خلال الأيام الماضية عمليات عسكرية من الجانبين استهدف فيها الجيش عدّة مواقع تابعة للوفاق أهمها قاعدة معيتيقة، وحاولت فيها الوفاق توجيه ضربات إلى تمركزات الجيش عبر الطيران التركي المسيّر.