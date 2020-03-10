شكرا لقرائتكم صافرات إنذار في مدن وبلدات إيرانية.. وفيات كورونا 291 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 291، والإصابات إلى 8042.

ودقت صافرات الإنذار في عدة مدن وبلدات إيرانية بسبب انتشار فيروس كورونا، كما تجولت سيارات حكومية تدعو المواطنيين للبقاء في المنازل وعدم مغادرتها حتى إشعار آخر خوفا من تفشي المرض بشكل أكبر.

والاثنين، قال مدير مركز الإعلام بوزارة الصحة الإيرانية، کیانوش جهانبور، إن وفيات كورونا بلغت 237 والمصابين 7161 والمتعافين 2391 حالة، نقلا عن وكالة "إرنا".

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وشهد، الأحد، تسجيل 49 حالة وفاة جديدة بسبب الوباء الذي ضرب البلاد في 19 شباط/فبراير.

وينتشر الفيروس في جميع محافظات إيران البالغ عددها 31، وتتصدر محافظة طهران عدد الإصابات.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية قبل أيام حالة الطوارئ في 3 محافظات: قم وجيلان ومازندران، بسبب تصاعد وتيرة تفشي الفيروس بها.