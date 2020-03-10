الداخلية تعلن موعد فتح باب التقديم للضباط المتخصصين.. الشروط والتفاصيل

أعلن اللواء دكتور أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، فى مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء بالأكاديمية، بدء التقديم لقسم الضباط المتخصصين بدءً من 14 مارس حتى 30 من نفس الشهر.



الشروط التي يجب توافرها في المتقم

1- أن يكون الطالب مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين.

2- أن يكون حسن السيرة، وألا يكون سبق الحكم عليه من قانون العقوبات أو عقوبة مقيدة للحرية، أو سبق فصله فى خدمة الحكومة بحكم.

3- وأن يكون الطالب مستوفيًا لشروط اللياقة.

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4- وألا تقل درجة الإبصار عن النصف.

5- وأن يجتاز اختبار اللياقة البدنية.

6- وأن يجتاز الطالب الكشف النفسى من خلال مجموعة من الاختبارات.

وصاغت كلية الشرطة خطط وبرامج العمل مستهدفة غاية أساسية، وهي إعداد خريج متكامل يلقي رضا كل من يتعامل معه مستلهمة من متطلبات الجودة الشاملة سبيلاً ومعياراً وتحدياً وضرورة أملتها طبيعة الحياة المعاصرة. ويمكن بلورة أهداف كلية الشرطة التعليميـة في تطوير الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب، من خلال الاهتمام بعناصر ومقومات نجاحها التى تتمثل فى كل من: أعضاء هيئة التدريس والمقررات وطرق التدريس والموارد التعليمية المتاحة، وذلك بما يتوافق مع تطورات وتحديات العمل الأمنى وبما يسمح بتكوين كوادر تلائم احتياجاته، والاهتمام بتطوير نظم وسياسات القبول والاستفادة مما تسفر عنه عمليات المتابعة والتقييم لهذه الإجراءات، عملاً على اختيار أفضل الطلاب من بين المتقدمين للالتحاق بالكلية، فضلاً عن توفير مناخ دراسى ملائم للطالب يلبى طموحاته ويتجاوب مع قدراته، ويمنحه الفرصة لاستغلال ملكاته الذهنية والبدنية ، بهدف إعداد منتج أمنى يمتلك خلفية علمية أكثر تباينًا وشمولية، والاهتمام بالدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان، وإعداد الكوادر العلمية المناط بها تدريسها، نظراً لما تمثله تلك الدراسات من أهمية باعتبارها أساسا دستورياً وشرعيا لعمل جهاز الشرطـة، وإعداد الكوادر العلمية والتدريبية في المجالات المتخصصة من خلال تشجيع الضباط علي الدراسات العليا وابتعاثهم للخارج وتوفير مناخ علمي لإعداد دراستهم المتخصصة.