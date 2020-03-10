وزير المال: أولوية الدولة بالدفع هي للقطاع الصحي والقطاعات المنتجة

ابدى ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ خلال لقائه وفدا من ​نقابة المقاولين​ برئاسة النقيب ​مارون الحلو​، تفهّمه لمشاكل ​قطاع العقارات​ معتبراً أنه قطاع أساسي ومنتج. وقال ان هناك أولويات للدولة في الدفع، والأولوية هي للقطاع الصحي والقطاعات المنتجة، وسوف يدرس كيفية تقديم المساعدة للمقاولين قدر الإمكان.

بدوره، فنّد النقيب الحلو المشاكل التي يعاني منها قطاعه وهي تراكم الاستحقاقات القديمة والحديثة المتوجّبة على ​الدولة​ والمطالبة بجدولتها وفرق سعر الصرف الذي يؤثّر على توفّر المواد اللازمة للمشاريع، بالإضافة الى العقود الموقّعة مع الدولة ب​الدولار​ والتي تدفعها الأخيرة بالليرة ال​لبنان​ية وتوقّف ​المصارف​ عن إعطاء التسهيلات والكفالات والاعتمادات.

واستقبل وزني المدير الإقليمي للقسم ​الاقتصاد​ي في سفارة ​فرنسا​ في ​بيروت​ Francois de Ricoflis، وجرى البحث بالعلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين وسبل تحسين ​الوضع المالي​ في لبنان وتحريك عجلة الاقتصاد.