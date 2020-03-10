وزير الصحة يؤكد وفاة اول حالة بفيروس كورونا في لبنان قادمة من مصر

اعلن وزير الصحة حمد حسن عن وفاة المريض المصاب بفيروس كورونا جان خوري، والذي سجلت حالته بعد قدومه من مصر بـ5 ايام، وبقي في مستشفى سيدة المعونات 3 ايام وبعدها نقل الى مستشفى بيروت الحكومي، وكان وضعه مستقراً حتى يوم امس.
ولفت حسن في حديث الى "تلفزيون لبنان"، الى ان الازمة الحالية هي معاناة لها اسبابها وكل دول العالم تعاني منها، وفرق وزارة الصحة تعمل كي تعوض الضعف اللوجستي عبر الكادر البشري الموجود، موضحاً أن "هناك اجراءات خاصة يتم اتباعها في موضوع دفن ضحايا الكورونا".
وذكر ان "حالة الوفاة تشكل منعطفاً بالتعاطي عبر رفع درجة المسؤولية"، مؤكداً أن "التشخيص السريع اساسي في هذا الموضوع"، ومشيراً الى ان "هذه الفترة تحتم علينا التعاطي بمقاربة مختلفة وبواقعية اكثر، لان دون ذلك سيكون الموضوع اصعب بالمعالجة".
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