سلطات إيران تعلن 54 وفاة جديدة "بكوفيد-19" في أعلى حصيلة يومية

أعلنت السلطات في ​إيران​ عن 54 وفاة ناجمة عن الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، في أعلى حصيلة خلال يوم واحد منذ ظهور وباء "كوفيد-19" في البلاد.

وبذلك، يرتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في ​الجمهورية​ الإسلامية إلى 291، بحسب ما أفاد المتحدث باسم ​وزارة الصحة​ كيانوش جهانبور خلال ​مؤتمر​ متلفز، مضيفا أنه تم تأكيد 881 إصابة جديدة.