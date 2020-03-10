سلطات إيران تعلن 54 وفاة جديدة "بكوفيد-19" في أعلى حصيلة يومية

أعلنت السلطات في إيران عن 54 وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى حصيلة خلال يوم واحد منذ ظهور وباء "كوفيد-19" في البلاد.
وبذلك، يرتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في الجمهورية الإسلامية إلى 291، بحسب ما أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور خلال مؤتمر متلفز، مضيفا أنه تم تأكيد 881 إصابة جديدة.
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