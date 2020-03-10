إردوغان يعلن عن زيارة لميركل وماكرون إلى اسطنبول في 17 آذار

أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب إردوغان​ عن زيارة مرتقبة للمستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ والرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ إلى اسطنبول في 17 آذار، كاشفا "أننا طلبنا من الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ تبادل إدارة حقول ​النفط​ في ​دير الزور​ بدلا من الإرهابيين وهو يدرس العرض وقد نتقدم بعرض مماثل للرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​".

ورأى أن "مسألة إدلب و​سوريا​ و​اللاجئين​ تعد اختبار إرادة وقيادة للاتحاد الأوروبي أكثر من ​تركيا​"، مشددا على أن "تركيا دفعت ثمناً باهظاً لوقف ​إطلاق النار​ في إدلب وتوفير أمن المدنيين وعلى ​الاتحاد الأوروبي​ القيام بمسؤولياته".

ولفت أردوغان الى أن "وقف إطلاق النار في سوريا يسير بشكل جيد ولو كان مؤقتا، وأتمنى أن يدوم كذلك ويتحول إلى وقف إطلاق نار دائم"، مؤكدا أن "إنخفاض أسعار النفط يعتبر مفيداً جداً لتركيا وسيعود بالنفع على ميزان المعاملات الجارية".