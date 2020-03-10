الدفاع التركية: القضاء على 5 قياديين من "بي كا كا" شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، "القضاء على 5 "إرهابيّين" من منظمة "بي كا كا" يشغلون مراكز قيادية في التنظيم، بغارات جويّة على أوكارهم في جبال قنديل شمالي العراق"، لافتةً إلى أنّ "غارات مقاتلاتها على أوكار الإرهابيّين جاءت بالتنسيق مع الإستخبارات التركيّة".
وكانت قد دأبت قوات الأمن والجيش التركي، على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا"، وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.
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