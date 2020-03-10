الدفاع التركية: القضاء على 5 قياديين من "بي كا كا" شمالي العراق

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، "القضاء على 5 "إرهابيّين" من منظمة "بي كا كا" يشغلون مراكز قيادية في التنظيم، بغارات جويّة على أوكارهم في جبال قنديل شمالي ​العراق​"، لافتةً إلى أنّ "غارات مقاتلاتها على أوكار الإرهابيّين جاءت بالتنسيق مع الإستخبارات التركيّة".

وكانت قد دأبت قوات الأمن و​الجيش التركي​، على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا"، وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.