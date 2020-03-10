الكرملين: ترامب لن يزور روسيا في احتفالات الحرب العالمية الثانية

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن "الولايات المتحدة أبلغت موسكو بأن الرئيس دونالد ترامب لن يسافر إلى روسيا للمشاركة في احتفالات النصر بالحرب العالمية الثانية في 6 أيار"، مشيرا الى "أننا لا نعلم بعد من سيمثل الولايات المتحدة في الحدث".
وفى سياق آخر، لفت بيسكوف إلى أن "ما من أحد يستبعد إمكانية استئناف المفاوضات بين روسيا والسعودية بشأن التعاون الخاص بإنتاج النفط رغم أن المحادثات بشأن المسألة انتهت بشكل غير ودي يوم الجمعة"، مشيرا الى أنه "من المرجح أن يستمر تقلب السوق الناجم عن انهيار أسعار النفط لفترة، لكن التقلب كان متوقعا وجرى وضعه في الحسبان".
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