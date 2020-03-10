عراجي دعا الى تامين المستلزمات الطبية للبلد لاننا دخلنا مرحلة الخطر

دعا رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ النائب ​عاصم عراجي​ الى تامين ​المستلزمات الطبية​ للبلد لاننا دخلنا مرحلة الخطر. موضحا بأن اسعار المعقمات والكمامات ارتفعت بشكل جنوني، متسائلا عن دور ​وزارة الاقتصاد​ في هذا الموضوع، لان هذه الامور لم تعد استهلاكية بل اساسية في التعقيم بظل انتشار ​فيروس كورونا​.

واوضح عراجي في حديث تلفزيوني، بأن ​مجلس النواب​ مستنفر لمواجهة كورونا، وعلى الجميع التضامن للوصول الى مكان امن للبلد. ودعا اللبنانيين الى ان يكونوا صفا واحدا في مواجهة هذا الوباء العالمي، وهذا الموضوع يخفف من انتشار كورونا.

واكد ان كورونا وباء وعمل السلطات المختصة لوحدها لا يكفي، ويجب التعاون معها والالتزام بالتوجيهات.