جلسة لمجلس الوزراء الخميس لبحث المواضيع المدرجة في جدول الاعمال

يعقد مجلس الوزراء جلسة في الحادية عشرة من قبل ظهر بعد غد الخميس الواقع فيه 12 الحالي، في القصر الجمهوري في بعبدا، لبحث المواضيع المدرجة في جدول اعماله.
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