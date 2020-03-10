حتي عرض مع ممثلة اليونيسف التعاون في مواجهة كورونا وتسلم نسخا عن اوراق اعتماد 5 سفراء

عرض وزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​ مع سفيري ​المانيا​ جورج بيرغلين و​السويد​ يوغن ليندستروم، مقررات إجتماع مبادرة ستوكهولم في ​برلين​ للحد من إنتشار الأسلحة النووية، وشرح حتي موقف ​لبنان​ و​الدول العربية​ لجهة إقامة شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل ودعوة أصحاب هذه المبادرة لدعم موقف لبنان.



وبحث حتي مع ممثلة ​اليونيسف​ في لبنان يوكي موكو في سبل التعاون بين لبنان والمنظمة مشيدا بالجهود التي تبذلها اليونيسف في "مواجهة ​فيروس كورونا​ المستجد"، كما التقى وزير الخارجية سفير بيلا ​روسيا​ يوري سلوكا والقنصل الفخري ايلي سركيس.

وتسلم نسخا عن اوراق اعتماد خمسة سفراء جدد في لبنان تمهيدا لتقديمها في وقت لاحق، الى ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​.

والسفراء الجدد هم: غانا وينفرد هاموند، ​جنوب افريقيا​ باري فيليب جيلدر، ​استونيا​ ميكو هاجاس، ​زامبيا​ توبلي لوبايا، ​بوركينا فاسو​ آلاسان مون.