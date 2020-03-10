LBC: تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في لبنان

أفادت معلومات للـ LBCI أنّه تم تسجيل أول حالة وفاة ب​فيروس كورونا​ في ​لبنان​ للمصاب القادم من مصر.

ووفق معلومات "النشرة"، فإن "الرجل المتوفي لبناني الجنسية ويبلغ من العمر 57 عاماً، تم نقله إلى مستشفى بيروت الحكومي منذ أسبوع تقريباً بعد أن تأخرت المستشفى التي كان يتواجد فيها في تشخيص حالته ومرضه"، مشيرة إلى ان "تأخر تشخيص اصابته بالكورونا أدى إلى تفاقم حالته وخلق مشاكل متعلقة بالرئتين عنده".