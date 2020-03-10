مرتضى: اقفال المتحف الوطني والمتاحف التابعة لوزارة الثقافة في المواقع الأثرية

اعلن ​وزير الثقافة​ ​عباس مرتضى​ في تصرح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اقفال ​المتحف الوطني​ والمتاحف التابعة ل​وزارة الثقافة​ في ​المواقع الأثرية​ حتى إشعارٍ اخر، حفاظاً منه على سلامة المواطنين وضمن الاجراءات الوقائية لمواجهة ​فيروس كورونا​. إضغط للمزيد

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