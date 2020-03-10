نجار عرض وعبدالله وابو الحسن للاوضاع الاقتصادية وشؤونا انمائية

التقى ​وزير الاشغال​ العامة والنقل ​ميشال نجار​ في مكتبه، النائبان في "​اللقاء الديمقراطي​" ​بلال عبدالله​ و​هادي ابو الحسن​ مع وفد من ​الحزب التقدمي الاشتراكي​، وتناول اللقاء المستجدات الراهنة في البلاد جراء ​الوضع الاقتصادي​، الى الملفات الإنمائية الملحة التي تعود الى اقضية ​بعبدا​، ​عاليه​، ​الشوف​، ​البقاع الغربي​، ​الجنوب​، ​حاصبيا​ و​راشيا​.

واكد المجتمعون ان البلاد "تمر بوضع مالي واقتصادي استثنائي. وعلى الرغم من الوضع الصعب، انما هناك حاجات انمائية ضرورية ملحة تشكل خطرا على ​السلامة العامة​"، وأثنوا على "الايجابية التي أبداها الوزير نجار".

بدوره، أعلن نجار "إيلاء هذه الملفات الاولوية اللازمة ضمن الامكانات المتوافرة في الوزارة لحين صدور ​موازنة​ العام 2020".

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