نجار عرض وعبدالله وابو الحسن للاوضاع الاقتصادية وشؤونا انمائية

التقى وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار في مكتبه، النائبان في "اللقاء الديمقراطي" بلال عبدالله وهادي ابو الحسن مع وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي، وتناول اللقاء المستجدات الراهنة في البلاد جراء الوضع الاقتصادي، الى الملفات الإنمائية الملحة التي تعود الى اقضية بعبدا، عاليه، الشوف، البقاع الغربي، الجنوب، حاصبيا وراشيا.
واكد المجتمعون ان البلاد "تمر بوضع مالي واقتصادي استثنائي. وعلى الرغم من الوضع الصعب، انما هناك حاجات انمائية ضرورية ملحة تشكل خطرا على السلامة العامة"، وأثنوا على "الايجابية التي أبداها الوزير نجار".
بدوره، أعلن نجار "إيلاء هذه الملفات الاولوية اللازمة ضمن الامكانات المتوافرة في الوزارة لحين صدور موازنة العام 2020".
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