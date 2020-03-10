وزير الإتصالات عرض مع اللواء صليبا الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة

استقبل وزير ​الاتصالات​ ​طلال حواط​، المدير العام ل​أمن الدولة​ ​اللواء طوني صليبا​، في زيارة بروتوكولية جرى في خلالها عرض الأوضاع العامة في ​لبنان​ والمنطقة. إضغط للمزيد

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