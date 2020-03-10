حتي شرح لسفيري ألمانيا والسويد موقف لبنان والدول العربية لجهة إقامة شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل

عرض وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، مع سفيري ألمانيا جورج بيرغلين والسويد يوغن ليندستروم، لمقرّرات إجتماع مبادرة ستوكهولم في برلين للحدّ من إنتشار الأسلحة النوويّة، وشرح موقف لبنان والدول العربية لجهة إقامة شرق أوسط خالٍ من أسلحة الدمار الشامل ودعوة أصحاب هذه المبادرة لدعم موقف لبنان.
من جهة ثانية، بحث حتي مع ممثّلة "اليونيسف" في لبنان يوكي موكو، في سبل التعاون بين لبنان والمنظّمة، مُشيدًا بـ"الجهود الّتي تبذلها "اليونيسف" في مواجهة فيروس "كورونا" المستجدّ".
والتقى سفير بيلا روسيا يوري سلوكا والقنصل الفخري إيلي سركيس.
كما تسلّم حتي نسخًا عن أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد في لبنان، تمهيدًا لتقديمها في وقت لاحق إلى رئيس الجمهورية ميشال عون .
والسفراء الجدد هم:
سفير غانا وينفرد هاموند، سفير جنوب إفريقيا باري فيليب جيلدر، سقير إستونيا ميكو هاجاس، سفير زامبيا توبلي لوبايا، وسفير بوركينا فاسو آلاسان مون.
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