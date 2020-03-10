حتي شرح لسفيري ألمانيا والسويد موقف لبنان والدول العربية لجهة إقامة شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل

عرض وزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​، مع سفيري ​ألمانيا​ جورج بيرغلين و​السويد​ يوغن ليندستروم، لمقرّرات إجتماع مبادرة ستوكهولم في ​برلين​ للحدّ من إنتشار الأسلحة النوويّة، وشرح موقف ​لبنان​ و​الدول العربية​ لجهة إقامة شرق أوسط خالٍ من أسلحة الدمار الشامل ودعوة أصحاب هذه المبادرة لدعم موقف لبنان.

من جهة ثانية، بحث حتي مع ممثّلة "​اليونيسف​" في لبنان يوكي موكو، في سبل التعاون بين لبنان والمنظّمة، مُشيدًا بـ"الجهود الّتي تبذلها "اليونيسف" في مواجهة فيروس ⁧‫"كورونا‬⁩" المستجدّ".

والتقى سفير بيلا ​روسيا​ يوري سلوكا والقنصل الفخري إيلي سركيس.

كما تسلّم حتي نسخًا عن أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد في لبنان، تمهيدًا لتقديمها في وقت لاحق إلى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ .

والسفراء الجدد هم:

سفير غانا وينفرد هاموند، سفير ​جنوب إفريقيا​ باري فيليب جيلدر، سقير ​إستونيا​ ميكو هاجاس، سفير ​زامبيا​ توبلي لوبايا، وسفير ​بوركينا فاسو​ آلاسان مون.