ابي رميا زار قائمقام جبيل لمتابعة الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا

زار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيمون أبي رميا​ قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري في مكتبها في السراي حيث إطلع منها عن الإجراءات الوقائية والإرشادات التي أعطتها لرؤساء ​البلديات​ و​المخاتير​ والدوائر الإدارية واأامنية في السراي للحد من تفشي فيروس ​الكورونا​.

ونوه أبي رميا بالجهود التي تقوم بها القائمقام في هذا المجال من خلال خلية الازمة التي شكلتها وتواصلها الدائم مع الادارات المعنية، لافتا إلى أن ​وزير الصحة​ أبلغه إن القائمقام على تواصل مع الاجهزة المعنية في الوزارة.

واعتبر أبي رميا "أننا نمر اليوم في ظرف إستثنائي. كورونا ليست نهاية ​العالم​ وعلينا الالتزام بالإجراءات الوقائية التي أعلنتها ​وزارة الصحة​ للتخفيف من تفشي هذا الوباء لكي لا نصل إلى مرحلة اكثر خطورة"، وشكر وزير الصحة وفريق عمله في الوزارة على الجهود التي يبذلونها في هذا المجال.

بدورها شكرت القائمقام النائب أبي رميا على زيارته واطلعته على ​الاتصالات​ والجهود التي تقوم بها مع المسؤولين في وزارة الصحة و​محافظة جبل لبنان​ و​الصليب الاحمر​، والتواصل الدائم مع ​المستشفيات​ في ​القضاء​ ، وعمل خلية الازمة التي شكلت في القائمقامية، والارشادات والتوجهات التي اعطتها للمخاتير ورؤساء البلديات وحض الموطنين للالتزام بالارشادات والتوجهات المعطاة في هذا المجال، مشيرة إلى أنه تم تعقيم الدوائر الإدارية والمراكز الأمنية في السراي .

وأعلنت الخوري أن عدد المصابين بفيروس الكورونا في القضاء مازال محدودا، مشددة على ضرورة التزام المواطنين بالإرشادات والتوجيهات في هذا الخصوص، للحد من تفشي هذا الداء.