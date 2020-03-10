النشرة: محافظة الجنوب باشرت تدابيرها الاحترازية لمواجهة كورونا

افاد مراسل النشرة في صيدا، ان عناصر قوى الامن الداخلي باشروا صباح اليوم قياس حرارة الموظفين العاملين في الادارات كافة من العسكريين والمدنيين على مداخل مبنى سرايا صيدا والمواطنيين الوافدين اليها ، وذلك انفاذاً لقرار محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو القاضي باتخاذ تدابير احترازية مؤقتة ضمن نطاق المحافظة لمواجهة تفشي فيروس الكورونا ،بهدف تامين السلامة العامةلجميع العاملين في السراي ، وحرصاً على استمرارية هذا المرفق العام وتقديم الخدمات للمواطنيين.
كما التزم جميع موظفي الادارات بتسجيل حضورهم اليومي على سجل ورقي عوضاً عن البصم على الساعات الالكترونية ، العملية التي ستستمر طوال شهر اذار الحالي ، تبعاً لما اقتضته التدابير المعلنة من قبل المحافظ ضو ، الى جانب تطبيق التعليمات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة بشان النظافة الشخصية والمحيط ، وارتداء الكمامات والقفازات لاسيما للموظفين الذين لديهم تعاطي مباشر مع المواطنيين .
ولاقت التدابير لدى الجميع موظفين ومواطنيين اجواءً من الارتياح والشعور بان الدولة حريصة على صحة مواطنييها رغم امكاناتها المحدودة و الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعانيه لبنان.
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