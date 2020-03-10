النشرة: محافظة الجنوب باشرت تدابيرها الاحترازية لمواجهة كورونا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، ان عناصر ​قوى الامن الداخلي​ باشروا صباح اليوم قياس حرارة الموظفين العاملين في الادارات كافة من العسكريين والمدنيين على مداخل مبنى ​سرايا صيدا​ والمواطنيين الوافدين اليها ، وذلك انفاذاً لقرار ​محافظ​ ​لبنان​ الجنوبي ​منصور ضو​ القاضي باتخاذ تدابير احترازية مؤقتة ضمن نطاق المحافظة لمواجهة تفشي فيروس ​الكورونا​ ،بهدف تامين السلامة العامةلجميع العاملين في السراي ، وحرصاً على استمرارية هذا المرفق العام وتقديم الخدمات للمواطنيين.

كما التزم جميع موظفي الادارات بتسجيل حضورهم اليومي على سجل ورقي عوضاً عن البصم على ​الساعات​ الالكترونية ، العملية التي ستستمر طوال شهر اذار الحالي ، تبعاً لما اقتضته التدابير المعلنة من قبل المحافظ ضو ، الى جانب تطبيق التعليمات الوقائية الصادرة عن ​وزارة الصحة​ بشان النظافة الشخصية والمحيط ، وارتداء الكمامات والقفازات لاسيما للموظفين الذين لديهم تعاطي مباشر مع المواطنيين .

ولاقت التدابير لدى الجميع موظفين ومواطنيين اجواءً من الارتياح والشعور بان ​الدولة​ حريصة على صحة مواطنييها رغم امكاناتها المحدودة و ​الوضع الاقتصادي​ الصعب الذي يعانيه لبنان.