شدّد النائب ​نديم الجميل​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "بيت ​الكتائب​، بيت الـ6000 شهيد، الّذي حمى ​لبنان​ واللبنانيّين منذ الاستقلال وقدّم أغلى ما عنده فداءً للوطن، لم ولا ولن تخيفه رصاصات خفافيش الليل والزعران".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نديم الجميل: بيت الكتائب لم ولا ولن تخيفه رصاصات خفافيش الليل والزعران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.