LBCI: نقابة الصرافين قررت تبني تثبيت سعر شراء الدولار عند نحو 2000 ليرة

كشفت مصادر لقناة "LBCI" بأن ​نقابة الصرافين​ قررت تبني تعميم حاكم ​مصرف لبنان​ الأخير لتثبيت سعر شراء ​الدولار​ من قبل الصرافين عند نحو 2000 ليرة. إضغط للمزيد

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