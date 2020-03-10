باسيل: صرحت من جديد حسب القانون عن أموالي وممتلكاتي للمجلس الدستوري

اعلن رئيس ​التيار الوطني الحر​ النائب ​جبران باسيل​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، انه "صرح من جديد حسب القانون عن أمواله وممتلكاته للمجلس الدستوري"، واوضح انه "سبق اي قانون ملزم وقد كشف عنها بارادته للإعلام".

ولفت باسيل الى انه "من الممكن ان يكون الآخرين غير مستعدين للقيام ما قمت به، ومن اجل ذلك تقدمنا بقانون للكشف الإلزامي عنها لكل من قام بخدمة عامة وسوف نبقى نناضل لإقراره لأنه الوسيلة الفعالة لاستعادة ​الأموال المنهوبة​".