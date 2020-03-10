وزيرة العمل التقت سفير بعثة الاتحاد الاوروبي ونقيب الاطباء

استقبلت وزيرة العمل لميا يمين، سفير بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان رالف طراف على رأس وفد من البعثة.
واوضح طراف ان "الزيارة بروتوكولية جرى في خلالها استعراض للوضع العام في لبنان والدور الذي يلعبه الاتحاد لجهة تقديم الدعم والمساعدة في شتى المجالات".
وعرضت يمين مع نقيب الاطباء في لبنان شرف ابو شرف القضايا ذات الصلة بين وزارة العمل ونقابة الاطباء.
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