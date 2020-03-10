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وزيرة العمل التقت سفير بعثة الاتحاد الاوروبي ونقيب الاطباء

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استقبلت ​وزيرة العمل​ ​لميا يمين​، سفير بعثة ​الاتحاد الاوروبي​ في ​لبنان​ ​رالف طراف​ على رأس وفد من البعثة.

واوضح طراف ان "الزيارة بروتوكولية جرى في خلالها استعراض للوضع العام في لبنان والدور الذي يلعبه الاتحاد لجهة تقديم الدعم والمساعدة في شتى المجالات".

وعرضت يمين مع نقيب الاطباء في لبنان ​شرف ابو شرف​ القضايا ذات الصلة بين ​وزارة العمل​ و​نقابة الاطباء​.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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