أوهانيان أصدرت تعميما شددت فيه على تطبيق قرار تعليق الانشطة الرياضية

أصدرت وزيرة الشباب والرياضة ​فارتينيه اوهانيان​ تعميما رقمه 3/1/2020 جاء فيه: "عطفا على التعميم الصادر عن ​وزارة الشباب والرياضة​ بتاريخ 5 آذار 2020، والذي يتضمن دعوة الاتحادات والجمعيات والاندية الرياضية والشبابية والكشفية الى تعليق الانشطة على انواعها الرسمية او الودية حتى نهاية شهر آذار الجاري.

وبالاستناد الى التوصيات الصادرة عن "لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية ل​فيروس كورونا​"، وبعد التنسيق والتشاور مع ​وزارة الصحة العامة​، تؤكد وزارة الشباب والرياضة على مضمون تعميمها السابق وتدعو الاتحادات والجمعيات والاندية الرياضية والشبابية والكشفية الى التشدد في تطبيقه.

وتشير الوزارة الى ان هذا القرار لا يستثني الاكاديميات الرياضية الخاصة والاندية الرياضية الصحية الخاصة، او اي مساحة تجمع، وهي تحمل من يخالفه المسؤولية القانونية والاخلاقية.

وتؤكد وزارة الشباب والرياضة الالتزام بهذا التعميم الذي هو بمثابة اجراء احترازي يهدف الى حماية السلامة والوقاية من انتشار فيروس كورونا".

