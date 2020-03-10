نقابات العمال: لتدابير وقائية تحمي العمال في المؤسسات

طالب الاتحاد الوطني لنقابات ​العمال​ والمستخدمين في ​لبنان​، في بيان، الهيئات والمؤسسات الرسمية وخاصة ​وزارة العمل​، "بالزام اصحاب العمل اتخاذ التدابير الوقائية لحماية العمال في المؤسسات وتنفيذ الاجراءات الضرورية التي تصدر عن ​وزارة الصحة​ تفاديا لتفشي ​فيروس كورونا​"، وناشد المؤسسات الرسمية من ضمان اجتماعي وتعاونيات موظفي ​الدولة​ ووزارات معنية تهتم بالوضع الصحي "اتخاذ الاجراءات الوقائية واجراء عملية تعقيم لأماكن العمل واتخاذ التدابير اللازمة من اجل حماية العمال والموظفين والمراجعين معا من هذا الفيروس".

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