لفت رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب ​جورج عدوان​، إلى "أنّنا نثمّن قرار وزير الأشغال والنقل المهندس ​ميشال نجار​ إلغاء مناقصة المرفأ المتعلقة بمحطة الحاويات، وإحالة دفتر الشروط إلى دائرة المناقصات للدرس". وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّها "الخطوة المطلوبة ويجب تعميمها في كلّ المؤسسات المعنية بالمال العام"، مشيرًا إلى أنّ "لجنة الإدارة والعدل في اجتماعها مع نجار في 3 آذار، كانت قد أوصت بذلك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عدوان ثمّن قرار نجار إلغاء مناقصة المرفأ المتعلقة بمحطة الحاويات وإحالة دفتر الشروط لدائرة المناقصات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.