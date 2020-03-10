افاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بأن "أحد المواطنين أقدم على إشعال إطارات مطاطية أمام أحد المصارف في ​شتورا​ إحتجاجا على حجز أمواله داخل المصرف".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مواطن أحرق إطارات مطاطية أمام احدا المصارف في شتورا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.