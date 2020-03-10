شكرا لقرائتكم خبر عن مخاطبة برلمانية للخارجية لضم إنجازات "مراكب النجاة" باحتفالات سفاراتنا بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة كريم درويش، مخاطبة وزارة الخارجية، بأن يكون جزء من احتفالات السفارات المصرية بالخارج، هو الإشارة إلى إنجازات مبادرات مراكب النجاة التي تقوم بها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث استعرضت الوزيرة ما تقوم به الوزارة في خدمة أبناء مصر بالخارج، وكذلك العديد من المبادرات مثل "مراكب النجاة"، وكذلك مؤتمرات "مصر تستطيع" والتي تستضيف نخبة من علماء مصر الموجودين في عدد من دول العالم.

وفي هذا السياق، أشاد كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، بدور وزارة الهجرة في هذا الشأن، قائلا: دور الوزارة مشهود، لاسيما وأن المصريين في الخارج قبل كذلك كان بعيدين كل البعد عن الدولة المصرية وكانوا قوة غير مستغلة.

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وقال كريم درويش: "كنت بحزن على أوضاع المصريين في الخارج في الوقت السابق، خصوصا وإن الجاليات في كل دولة تتجمع وتتواصل بشكل جيد مع دولهم إلا المصريين، ولكن مع وجود الوزارة تغير الوضع".

وردا على تساؤل وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، حسام العمدة، حول العائد من مؤتمرات مصر تستطيع على البلاد والإنجازات التي تحققت بعدها، أشارت وزيرة الهجرة، نبيلة مكرم، إلى أن على استعداد لدعوة عدد منهم إلى اللجنة وعرض ما قاموا به وما قدموه على خلفية هذه المؤتمرات.

وأشارت الوزيرة، إلى أن اختيار دبلوماسي لتولي حقيبة الهجرة وشئون المصريين في الخارج "قرار صائب"، قائلة: هنا أنا لا أتكلم عن نبيلة مكرم ولكن في طريقة اختيار من يتولى المسئولية لهذا المنصب الهام.